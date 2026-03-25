ritrovato il furgone rubato alla caritas diocesana

Nella giornata di ieri a Città di Castello è stato ritrovato e recuperato in meno di 24 ore il furgone rubato alla Caritas diocesana. L'episodio si è verificato nella giornata di ieri e il veicolo è stato rinvenuto in breve tempo. La polizia ha recuperato il mezzo senza ulteriori dettagli sui responsabili.

Il mezzo era stato sottratto dal parcheggio in via Franchetti a Città di Castello. Alle forze dell'ordine il plauso del sindaco Luca Secondi e del direttore della Caritas Zucchini Ritrovato e recuperato in meno di 24 ore il furgone rubato alla Caritas diocesana nella giornata di ieri, 24 marzo, a Città di Castello. Il direttore Gaetano Zucchini aveva subito sporto denuncia ai carabinieri che avevano avviato immediatamente le indagini, concluse con il ritrovamento del furgone. Il sindaco Luca Secondi si è unito al ringraziamento, sottolineando l’importanza del risultato per la comunità: "Il ritrovamento del furgone per il trasporto pasti mensa restituisce serenità e fiducia, in particolare agli operatori e volontari della Caritas che ogni giorno sostengono i più fragili, spesso in collaborazione con il comune. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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