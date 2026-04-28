Secondo un rapporto del Censis, più di un quarto degli italiani ha deciso di allontanarsi dai social network per dedicarsi ad altro. La televisione si conferma il mezzo di comunicazione preferito nel paese, mantenendo una posizione di rilievo tra le abitudini quotidiane degli italiani. L’indagine rivela che, nonostante l’aumento di altre piattaforme, la tv resta ancora molto presente nelle case e nelle preferenze delle persone.

Più di un italiano su quattro ha scelto di prendersi una pausa dai social network. Lo afferma il Censis, che rivela come la televisione sia ancora il mezzo di comunicazione più amato. Servizio di Amelia Cartìa TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Comunicazione, Censis: la tv resta la più amata degli italiani

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