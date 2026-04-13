Una recente indagine rivela che la carbonara continua a essere il piatto preferito dagli italiani, mantenendo il primo posto tra le preferenze culinarie. La classifica include anche gli spaghetti alle vongole e la pasta al ragù, ma la carbonara si conferma al primo posto. La ricetta tradizionale, senza panna, resta la preferita, secondo i risultati del sondaggio.

Un sondaggio recente la pone ancora al vertice, prima degli spaghetti alle vongole e della pasta al ragù. E ormai il suo «culto» si è diffuso oltre i confini del Belpaese. Il Carbonara Day, che si celebra il 6 aprile, giorno che quest’anno ha coinciso con la Pasquetta e non ha visto i quotidiani in edicola, ha compiuto 10 anni. Celebrato per la prima volta il 6 aprile del 2016 (vi sveliamo nel boxino di Food Talk come è nato), in un decennio ha seguito e forse guidato questo sentimento di «carbonara pride» e questa «carbonarizzazione» della pasta italiana che ha visto la carbonara diventare oggetto d’amore mangereccio e culto fuori dai confini della capitale, Roma, dove già era tale.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La più amata dagli italiani si conferma la carbonara (ma guai a metterci la panna)

E’ il Carbonara day, perché è la pasta più amata dagli italiani(Adnkronos) – Oggi, 6 aprile, si celebra la pasta più amata dagli italiani: è il Carbonara Day.

Carbonara Day, Roma domina a tavola: è la ricetta è la più amata dagli italianiRoma, 6 aprile 2026 – Non solo Pasquetta, lunedì 6 aprile è il Carbonara Day, appuntamento nato dieci anni per celebrare la ricetta da 10 e lode per...

LA RICETTA DELLA CARBONARA #chefrufini #carbonara

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