Comunicato Stampa | ‘I Cento Orizzonti del Vino' tra Asolo e Montello

Da iltempo.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini si è tenuta la presentazione dell’evento ‘I Cento Orizzonti del Vino’ che si svolgerà tra Asolo e Montello. La conferenza ha visto la partecipazione di rappresentanti del settore enologico e delle istituzioni locali, che hanno illustrato le iniziative in programma e le modalità di partecipazione. L’evento si svolgerà nelle prossime settimane e coinvolgerà diverse aziende vinicole della zona.

(Arv) Venezia, 28 aprile 2026 Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, ha presentato ‘I Cento Orizzonti del Vino 2026', evento, giunto alla terza edizione, che gode del patrocinio della Regione del Veneto ed è organizzato dall'associazione ‘Strada del Vino di Asolo e Montello'. La manifestazione avrà luogo domenica 3 maggio, dalle 10 alle 18, e coinvolgerà le cantine del territorio, i frantoi, le PPL - Piccole Produzioni Locali – e il mondo della ristorazione del territorio tra Asolo e Montello. Con l'occasione, verrà offerta ai partecipanti un'esperienza integrata e diffusa, accessibile tramite un unico biglietto.🔗 Leggi su Iltempo.it

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