Comunicato Stampa | ‘I Cento Orizzonti del Vino' tra Asolo e Montello

Oggi nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini si è tenuta la presentazione dell’evento ‘I Cento Orizzonti del Vino’ che si svolgerà tra Asolo e Montello. La conferenza ha visto la partecipazione di rappresentanti del settore enologico e delle istituzioni locali, che hanno illustrato le iniziative in programma e le modalità di partecipazione. L’evento si svolgerà nelle prossime settimane e coinvolgerà diverse aziende vinicole della zona.

(Arv) Venezia, 28 aprile 2026 Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, ha presentato ‘I Cento Orizzonti del Vino 2026', evento, giunto alla terza edizione, che gode del patrocinio della Regione del Veneto ed è organizzato dall'associazione ‘Strada del Vino di Asolo e Montello'. La manifestazione avrà luogo domenica 3 maggio, dalle 10 alle 18, e coinvolgerà le cantine del territorio, i frantoi, le PPL - Piccole Produzioni Locali – e il mondo della ristorazione del territorio tra Asolo e Montello. Con l'occasione, verrà offerta ai partecipanti un'esperienza integrata e diffusa, accessibile tramite un unico biglietto.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: ‘I Cento Orizzonti del Vino' tra Asolo e Montello Notizie correlate Comunicato Stampa: È mancato Alfredo Barollo, figura storica del vino veneto“Con la scomparsa di Alfredo Barollo il Veneto del vino perde una figura di assoluto rilievo, un uomo che ha saputo lasciare un segno profondo in un... Comunicato Stampa: COMUNICATO STAMPA CIDIM: STASERA A TARANTO SECONDA TAPPA DEL TOUR DI ALESSANDO QUARTACOMUNICATO STAMPA La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di AIAM - ASSOCAZIONE ITALIANA ATTIVITA... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Comunicato stampa | Presentata a Roma la versione animata della Carta di Assisi dei bambini; ?CONFERENZA STAMPA: PRE SELLA CENTO – ESTRA PISTOIA; Vinitaly 2026 - COMUNICATO STAMPA 18 aprile; Membrana con 100% di bitume riciclato da Derbigum. Comunicato Stampa: ‘I Cento Orizzonti del Vino' tra Asolo e Montello(Arv) Venezia, 28 aprile 2026 Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca ... iltempo.it COMUNICATO STAMPA N. 45 Si è concluso il campionato di calcio di Prima Categoria, con lo spareggio promozione che ha visto il Comiso Calcio perdere la partita finale contro il San Gregorio col risultato di 4-1. L’assessore allo Sport Giovanni Assenza ha - facebook.com facebook Comunicato stampa - sentenza 1C_563/2025, 1C_566/2025, 1C_570/2025, 1C_580/2025, 1C_586/2025, 1C_609/2025 - Ricorsi tardivi: nessun annullamento della votazione sulla legge sull'Id-e in ragione di una donazione di Swisscom x.com