È morto Alfredo Barollo, figura di rilievo nel settore vinicolo veneto. Ha contribuito a definire l’immagine del vino della regione attraverso il suo lavoro e la sua presenza nel mondo del settore. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la comunità vinicola locale, che lo ricorda come un punto di riferimento importante. La notizia si diffonde tra operatori e appassionati del vino veneto.

“Con la scomparsa di Alfredo Barollo il Veneto del vino perde una figura di assoluto rilievo, un uomo che ha saputo lasciare un segno profondo in un settore che rappresenta una delle eccellenze più riconoscibili della nostra terra. Alfredo Barollo è stato un protagonista autentico del mondo vitivinicolo, stimato mediatore e imprenditore, capace di coniugare competenza, intuito, relazioni umane e amore sincero per questo lavoro”. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO Tempo Scooter. Rincari di benzina, frutta e verdura? "Ce stanno a prova'."... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: È mancato Alfredo Barollo, figura storica del vino veneto

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