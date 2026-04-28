Comunicato Stampa | Consiglio Veneto approvate alcune mozioni e risoluzioni

Nella seduta odierna, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato all’unanimità diverse mozioni e risoluzioni. Durante i lavori, sono stati discussi vari temi di interesse regionale, con votazioni che hanno visto il consenso di tutti i presenti. La riunione si è conclusa con l’approvazione delle proposte, senza contestazioni o astensioni. La seduta si è svolta in un clima di collaborazione tra i consiglieri.

Il Consiglio regionale del Veneto, nel corso della seduta odierna, ha dato all'unanimità il proprio via libera alla mozione n. 3, illustrata dalla proponente, la consigliera Anna Maria Bigon (Partito Democratico), volta a impegnare la Regione del Veneto a farsi parte attiva per contrastare l'emorragia di personale infermieristico, valorizzandone la professione. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO .🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: Consiglio Veneto, approvate alcune mozioni e risoluzioni Notizie correlate Comunicato Stampa: CRV - Consiglio Veneto approva Risoluzioni in materia di Politica agricola comune e sicurezza urbana(Arv) Venezia, 10 febbraio 2026 - Il Consiglio regionale del Veneto, al termine della seduta odierna, ha approvato, con 29 voti favorevoli e 16... Leggi anche: Comunicato Stampa: Consiglio Veneto approva Mozioni per tutelare consumatori e assicurare ls sicurezza idrogeologica Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Comunicato Stampa: Consiglio Veneto approva all’unanimità Progetto di legge che tutela l’ecosistema del lago di Garda; CRV - Ricevuta in Consiglio Veneto una delegazione del Consiglio Cantonale di Zurigo; Comunicato Stampa: CRV - Ricevuta in Consiglio Veneto una delegazione del Consiglio Cantonale di Zurigo; Comunicato Stampa: Operazione delle Forze dell’Ordine a Padova. Comunicato Stampa: Consiglio Veneto, approvate alcune mozioni e risoluzioniIl Consiglio regionale del Veneto, nel corso della seduta odierna, ha dato all'unanimità il proprio via libera alla mozione n. 3, illustrata dalla ... iltempo.it Comunicato Stampa: Giro di nomine in Consiglio regionale del Veneto(Arv) Venezia, 28 aprile 2026 Il Consiglio regionale del Veneto, durante la seduta odierna, ha eletto Paolo Ghidoni e Luca Sandonà, su indicazione del capogruppo Riccardo Barbisan (Lega-LV) per conto ... laprovinciadicomo.it Comunicato stampa di Cristian Diano e Francesca Valeri - facebook.com facebook Comunicato stampa - sentenza 1C_563/2025, 1C_566/2025, 1C_570/2025, 1C_580/2025, 1C_586/2025, 1C_609/2025 - Ricorsi tardivi: nessun annullamento della votazione sulla legge sull'Id-e in ragione di una donazione di Swisscom x.com