Comunicato Stampa | Consiglio Veneto approva Mozioni per tutelare consumatori e assicurare ls sicurezza idrogeologica

Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la Mozione n. 11, causata dalla necessità di migliorare la trasparenza nel settore agroalimentare. La proposta, sostenuta da Alberto Bozza, mira a chiarire l’origine dei prodotti alimentari e il luogo di trasformazione, soprattutto quando le due località differiscono. Questa decisione risponde alle richieste dei consumatori di avere informazioni più precise sulla provenienza dei cibi che acquistano. La normativa entrerà in vigore nei prossimi mesi.

Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la Mozione n. 11, presentata dal primo firmatario, Alberto Bozza (FI), "Revisione della disciplina sull'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari", per introdurre 'criteri di trasparenza al fine di consentire al consumatore finale di conoscere l'esatta zona di produzione del prodotto agroalimentare e il luogo di trasformazione finale, nel caso in cui le due zone non coincidano.' Prima del voto, è stato approvato un emendamento di Fratelli d'Italia per rafforzare la tutela del consumatore.

Comunicato Stampa: CRV - Consiglio Veneto approva Risoluzioni in materia di Politica agricola comune e sicurezza urbanaIl Consiglio regionale del Veneto ha approvato oggi alcune risoluzioni sulla politica agricola e sulla sicurezza urbana.

Comunicato Stampa: Consiglio Veneto approva Risoluzione a sostegno delle candidature UNESCOIl Consiglio regionale del Veneto ha approvato all’unanimità una risoluzione a sostegno delle candidature UNESCO.

