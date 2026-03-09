OratoriLab concluso il progetto di crowdfunding civico | Così connettiamo parrocchie e famiglie

A Bergamo si è concluso il progetto OratoriLab, un'iniziativa di crowdfunding civico pensata per fornire alle parrocchie una piattaforma digitale. L'obiettivo era facilitare la gestione delle attività parrocchiali e migliorare la comunicazione con le famiglie. Il progetto ha coinvolto diverse parrocchie della città e ha portato all'installazione di strumenti digitali dedicati.

Bergamo. Si è concluso OratoriLab, il progetto nato per dotare le parrocchie della città di una piattaforma digitale capace di semplificare la gestione delle attività e migliorare la comunicazione con le famiglie. L’iniziativa, evoluzione del precedente OratoriXD, è stata realizzata grazie al supporto del Crowdfunding Civico promosso dall’associazione Bergamo Smart City & Community, grazie ai finanziatori del bando Associazione Homo, Fondazione Mia e Bof. Il progetto, presentato nella serata di domenica 8 maro all’oratorio dell’Immacolata, ha visto come ente capofila la parrocchia di San Giuseppe nel Villaggio degli Sposi, confermandosi come uno strumento per la pastorale giovanile e l’organizzazione dei Cre e delle attività invernali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

