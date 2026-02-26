Sono queste le città dove conviene affittare | primo posto a sorpresa La classifica

Ecco le città in cui affittare conviene di più, con una sorpresa in testa. Il mercato immobiliare in Italia continua a essere una delle opzioni preferite per chi cerca investimenti, come mostrano gli ultimi dati disponibili. La situazione varia da regione a regione, influenzata da diversi fattori che rendono alcune aree più appetibili rispetto ad altre.

Il mercato immobiliare italiano si conferma una delle scelte di investimento più popolari per i risparmiatori, come emerge dalle ultime analisi dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa. L’analisi, che si concentra esclusivamente sulle locazioni a lungo termine, rivela che un bilocale di circa 65 metri quadrati nelle principali città italiane offre un rendimento annuo lordo medio del 5,8%. Questo dato sottolinea la competitività del settore rispetto ad altre forme di investimento tradizionali. Ma a sorprendere in cima alla classifica è Genova, che registra un rendimento del 7,5%, battendo Roma e Milano, che si fermano rispettivamente al 5,2% e 4,5%. 🔗 Leggi su Tpi.it

Queste sono le città più inquinate d’Italia: il nuovo report svela la classificaPalermo, Milano e Napoli si confermano le città più a rischio per la qualità dell'aria in Italia.

