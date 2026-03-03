Il frazionamento degli immobili sta diventando una soluzione sempre più diffusa tra gli investitori nelle principali città italiane. Questa strategia permette di suddividere un immobile in più unità, offrendo opportunità di rendimento fino al 5,8%. Sempre più persone scelgono di acquistare case per investimento, valutando questa opzione come alternativa ai metodi tradizionali di acquisto immobiliare.

Il frazionamento degli immobili si sta affermando come forma di investimento alternativa nelle principali città italiane. Secondo l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, in diverse realtà urbane si registrano operazioni sempre più frequenti su appartamenti di ampia metratura, spesso superiori ai 100 metri quadrati, che non trovano facilmente collocazione sul mercato nella loro configurazione originaria. L’intervento consiste nella suddivisione di grandi appartamenti in unità più piccole, in linea con una domanda orientata verso bilocali e trilocali, sia in vendita sia in affitto. Si tratta di un’operazione che risponde a esigenze di mercato ma anche a cambiamenti demografici e sociali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Comprare casa per investimento, conviene il frazionamento? Rendimenti fino al 5,8%

Qui comprare casa conviene: la Toscana dei borghi, dove si ricevono contributi (fino a 20mila euro) per trasferirsiFirenze, 20 febbraio 2026 – C’è un movimento contrario che va dalle grandi città verso i piccoli paesi.

Comprare casa a Roma conviene dopo il Giubileo? I quartieri con i prezzi più bassiChi sta pensando di comprare casa a Roma nel 2025 deve fare i conti con un mercato in lento ma costante rialzo.

Tutti gli aggiornamenti su Comprare casa

Temi più discussi: Il mattone resta un investimento solido: ecco quanto rende; Mercato immobiliare in crescita: ecco dove conviene comprare casa; Comprare casa in Italia, la classifica dei comuni più cercati dagli stranieri; Effetto cambio: ora gli italiani possono comprare casa a New York con il 20% di sconto (e un bilocale rende quasi 6mila dollari al mese).

Comprare casa per investimento/ Le migliori città con un rendimento altoComprare casa per investimento è ancora la scelta preferita da tanti italiani. L'elenco mostra le città con maggior redditività. Il fenomeno di comprare casa per investimento in Italia è ancora in ... ilsussidiario.net

Comprare casa per investire: ecco le città dove conviene di più, il record di Napoli (39%)Quasi una casa su cinque viene acquistata per investimento. Lo dice un report dell’Ufficio Studi Tecnocasa secondo cui la quota di appartamenti comprati per essere messi a reddito lo scorso anno ha ... corriere.it

Comprare casa è una delle decisioni più importanti della vita: per questo è fondamentale essere seguiti, informati e tutelati in ogni fase Un errore di valutazione, un controllo mancato o una scelta fatta senza le giuste informazioni possono fare la differenza. - facebook.com facebook

La top 10 delle zone più care per comprare casa nelle città italiane a inizio 2026 x.com