Loggia di Banchi superato il vincolo del ' sito chiuso' | l' area tornerà ad essere luogo di passaggio arte ed eventi

La Loggia di Banchi, che fino a ora era considerata un sito chiuso, diventerà un luogo aperto al pubblico, con aree dedicate a eventi, spazi per artisti e zone ristoro. L’obiettivo è trasformarla in un punto di incontro tra il Porto Antico e i caruggi, favorendo un flusso di visitatori e attività. La decisione rimuove il vincolo di esclusività che limitava l’accesso all’area.

Il punto sul futuro dell'area è stato fatto stamattina, in commissione consiliare, per aggiornare il consiglio e la cittadinanza. Il nodo cruciale del confronto ha riguardato i resti archeologici medievali rinvenuti nel 2021: se inizialmente il ritrovamento aveva fatto ipotizzare la trasformazione della Loggia in un sito archeologico statico e potenzialmente chiuso, l'interlocuzione tra l’attuale amministrazione e la Soprintendenza ha permesso di superare questa eventualità. I reperti verranno catalogati e protetti, ma l’area sarà per la maggior parte calpestabile grazie all’integrazione di pavimentazioni in vetro trasparente, garantendo così sia la tutela storica sia la fruibilità del passaggio. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

