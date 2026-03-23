Durante l’ultima sessione di Q&A di Fightful Select, Sean Ross Sapp ha risposto a una domanda dei fan riguardo alla possibilità che la WWE torni a organizzare la cerimonia della Hall of Fame come evento separato, magari il giovedì prima di WrestleMania. Da qualche anno, infatti, la cerimonia si tiene subito dopo il Friday Night SmackDown nella stessa serata. Secondo Sapp, la risposta è no: la WWE non crede che la cerimonia riuscirebbe a richiamare abbastanza pubblico come evento singolo. Il giornalista ha inoltre sottolineato che la Hall of Fame non ha più il fascino di un tempo e che anche per i fan non sembra esserci l’hype di un tempo. WWE Hall of Fame 2026: data, sede e orario della cerimonia. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Ecco perché la Hall of Fame non tornerà ad essere un evento a sé stante

Articoli correlati

WWE: Secondo alcune indiscrezioni, Dennis Rodman sarà inserito nella WWE Hall of Fame del 2026Da quanto riferito da fonti interne di ESPN, la leggenda dell’NBA Dennis Rodman sarebbe pronto ad aggiungere un altro gioiello alla sua già illustre...

WWE: Altro nome per la Hall of Fame, annunciati i DemolitionLa classe del 2026 della WWE Hall of Fame si preannuncia come una delle più interessanti e “succose”, con i nomi già annunciati di AJ Styles e...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a WWE Ecco perché la Hall of Fame non...

Discussioni sull' argomento WWE: Ecco perché la Hall of Fame non tornerà ad essere un evento a sé stante; Federico Maschino e Giorgio Demine introdotti nella Italian Wrestling Hall of Fame.

NBA, Dennis Rodman raddoppia in Hall of Fame: dopo Springfield entra in quella della WWELeggenda con la maglia dei Detroit Pistons e dei Chicago Bulls, con cui ha vinto complessivamente cinque titoli NBA, Dennis Rodman era già stato introdotto nella Hall of Fame di Springfield nel 2011. sport.sky.it

Brock Lesnar giù - Un veterano della Hall of Fame esorta la WWE a compiere una mossa audace.Con WrestleMania 42 all´orizzonte, l´ex campione del mondo è pronto per un grande confronto contro il potente emergente Oba Femi. L´incontro è stato scatenato dopo che Femi ha risposto alla sfida aper ... worldwrestling.it

L’attore, dopo essere stato filmato in intimo nella hall dell’albergo in cui alloggia, sarebbe stato visto in strada, mente urlava contro alcuni passanti. Cosa sarebbe successo facebook