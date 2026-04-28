Completata la fusione tra Ircac e Crias nasce l' Irca | La Sicilia miglioria l' offerta creditizia per artigiani e cooperative

Con la fusione definitiva tra Ircac e Crias, è stato istituito ufficialmente l’Irca, l’Istituto regionale per il credito agevolato. La nuova entità si occupa di offrire servizi finanziari a favore di artigiani e cooperative in Sicilia, ampliando così la gamma di prodotti e risorse disponibili nel settore. L’operazione conclude il processo di accorpamento avviato nei mesi scorsi e rende l’istituto pienamente attivo.

Con l’accorpamento definitivo di Ircac e Crias, diventa pienamente operativo l’Istituto regionale per il credito agevolato (Irca). Il nuovo ente pubblico economico della Regione Siciliana, che sostiene imprese artigiane e società cooperative, prevede per il 2026 ricavi stimati superiori ai 16.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Credito, nasce Irca dalla fusione tra Ircac e Crias. Schifani: “Più vicino il sostegno a imprese artigiane e cooperative”Con la firma dell’atto di fusione nella sede di Palermo si è completato il processo di accorpamento tra Ircac e Crias: da oggi l’Istituto regionale... Credito agevolato, nasce Irca: nuova spinta per imprese e cooperativeCon la firma dell’atto di fusione si chiude un percorso lungo anni e prende forma il nuovo assetto del credito agevolato in Sicilia: da oggi è... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Banca Popolare di Sondrio è diventata BPER: completata l’integrazione; Fusione Paramount–Warner, arriva il sì degli azionisti tra polemiche; Ecco le 5 più grandi fusioni di sempre; I ricavi di Bally's Intralot aumentano del 35.5% nel 2025 in seguito alla fusione tra Intralot e BII avvenuta nel quarto trimestre. Completata la fusione tra Ircac e Crias: Irca pienamente operativoPALERMO – Con l’accorpamento definitivo di Ircac e Crias, diventa pienamente operativo l’Istituto regionale per il credito agevolato (Irca). Il nuovo ente pubblico economico della Regione Siciliana, c ... livesicilia.it Palermo, dalla fusione tra Ircac-Crias nasce Irca: operativo il nuovo ente per il creditoCompletata la fusione tra Ircac e Crias, nasce ed è da oggi pienamente operativo l’Istituto regionale per il credito agevolato (Irca). Il nuovo ente pubblico economico della Regione punta a sostenere ... msn.com Credito agevolato in Sicilia, nasce il nuovo Irca: fusione completata tra Ircac e Crias https://newsicilia.it/tag/economia/credito-agevolato-in-sicilia-nasce-il-nuovo-irca-fusione-completata-tra-ircac-e-crias/1080342/ - facebook.com facebook Analisi del giocatore: completata x.com