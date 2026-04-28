Completata la fusione tra Ircac e Crias nasce l' Irca | La Sicilia migliora l' offerta creditizia per artigiani e cooperative

Dopo la conclusione della fusione tra Ircac e Crias, è stato avviato ufficialmente l’Irca, l’Istituto regionale per il credito agevolato. La nuova struttura gestionale si occupa di offrire servizi di finanziamento a artigiani e cooperative nella regione. La fusione è stata portata a termine con l’obiettivo di migliorare l’offerta creditizia e semplificare le procedure per gli utenti.