Completata la fusione tra Ircac e Crias nasce l' Irca | La Sicilia migliora l' offerta creditizia per artigiani e cooperative
Dopo la conclusione della fusione tra Ircac e Crias, è stato avviato ufficialmente l’Irca, l’Istituto regionale per il credito agevolato. La nuova struttura gestionale si occupa di offrire servizi di finanziamento a artigiani e cooperative nella regione. La fusione è stata portata a termine con l’obiettivo di migliorare l’offerta creditizia e semplificare le procedure per gli utenti.
Con l’accorpamento definitivo di Ircac e Crias, diventa pienamente operativo l’Istituto regionale per il credito agevolato (Irca). Il nuovo ente pubblico economico della Regione Siciliana, che sostiene imprese artigiane e società cooperative, prevede per il 2026 ricavi stimati superiori ai 16.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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