Antonella Clerici ha pubblicato sui social una serie di foto per augurare buon compleanno al suo compagno, Vittorio Garrone, che ha compiuto 60 anni. Nella didascalia, la conduttrice ha scritto che dieci anni sono anche loro. Clerici ha 62 anni e ha condiviso l’immagine con Garrone, celebrando il traguardo dell’executive. La pubblicazione ha ricevuto numerosi commenti di auguri da parte di follower e amici.

Legnano, 28 aprile 2026 – “ Dieci anni sono anche nostri ”. Con questa romantica dedica e una carrellata di foto insieme la conduttrice legnanese Antonella Clerici, 62 anni, ha fatto gli auguri di compleanno al compagno Vittorio Garrone, che nelle scorse ore ha spento 60 candeline. “Auguri amore mio per i tuoi splendidi 60 anni – ha scritto la presentatrice -. Dieci sono anche nostri. Pieni di vita, di gioia, di condivisione con i nostri figli e i nostri amici. Noi, sempre io e te all'infinito e oltre” ha aggiunto, accompagnando il messaggio con un cuore e le parole della canzone “Il bacio sulla bocca” di Ivano Fossati. Un amore profondo . L’imprenditore nell’ambito petrolifero, originario di Genova, e la nota conduttrice Rai sono una coppia dal 2016.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Compleanno Vittorio Garrone, la romantica dedica di Antonella Clerici: “60 anni splendidi, 10 sono anche nostri”

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