Il 5 febbraio Antonella Clerici e Carlo Conti hanno ricordato Fabrizio Frizzi, scomparso nel 2018. I due conduttori hanno condiviso sui social messaggi affettuosi, rivivendo i momenti passati con il collega e amico. Per molti, questa data resta un giorno speciale, un’occasione per tenere vivo il suo ricordo.

Per molti il 5 febbraio è un giorno come tanti, per alcuni una data che porta con sé un carico di emozioni e dolci ricordi. Oggi Fabrizio Frizzi avrebbe compiuto 68 anni, se fosse ancora con noi. Un uomo che è stato più di un conduttore televisivo di talento: per chi lo seguiva da casa, uno di famiglia; per chi lo ha conosciuto, un dispenser di amore e gentilezza. A ricordarlo in questa giornata tanto particolare sono stati prima di tutto due tra i suoi migliori amici, Antonella Clerici e Carlo Conti, impegnati rispettivamente con È sempre mezzogiorno! e la preparazione del Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Dilei.it

Antonella Clerici e Carlo Conti ricordano Frizzi nel giorno del compleanno: "Sempre nel nostro cuore"

Carlo Conti ha pubblicato un messaggio sui social per ricordare Fabrizio Frizzi nel giorno del suo compleanno.

Antonella Clerici e Carlo Conti condividono un momento di festa per le 1000 puntate di

