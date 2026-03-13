Crosetto | Non è la nostra guerra non l' abbiamo voluta e non ne facciamo parte

Il ministro della difesa ha dichiarato che l’Italia non ha intenzione di partecipare al conflitto, sottolineando che la premier ha ribadito in Parlamento come il paese non sia coinvolto né abbia scelto di essere parte del conflitto. La comunicazione si riferisce alle posizioni ufficiali del governo riguardo alla partecipazione militare e alla distanza rispetto alle azioni che coinvolgono altri paesi.

L'attacco preventivo contro l'Iran lanciato sabato 28 febbraio da Stati Uniti e Israele aveva l'intento di far cadere il regime, ma ora l'intera regione del Golfo Persico è nel caos. Il blocco dello stretto di Hormuz getta nello scompiglio i mercati globali. Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Un proiettile balistico lanciato dall'Iran ed entrato nello spazio aereo turco è stato neutralizzato dai sistema di difesa aerea e missilistica della Nato dispiegati nel Mediterraneo orientale. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Ankara in una nota. Si tratta del terzo missile abbattuto nello spazio aereo turco dall'inizio della terza guerra del Golfo. 🔗 Leggi su Today.it

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