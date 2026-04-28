Como nonna Emilia da record | spegne 107 candeline

A Lambrugo, in provincia di Como, una donna ha raggiunto i 107 anni. La notizia ha suscitato l’attenzione di molti abitanti del paese, che hanno partecipato alle celebrazioni in suo onore. La festeggiata, conosciuta da tutti, ha ricevuto numerosi auguri e dimostrazioni di affetto nel giorno del suo compleanno. La sua età rappresenta un record per la comunità locale.

C'è tutto un paese in festa attorno a nonna Emilia, che compie 107 anni. Siamo a Lambrugo, in provincia di Como. È qui che vive Emilia Fumagalli, classe 1919, dotata di una tenacia da ammirare. Se le rughe sulle mani possono rivelare l'età di nonna Emilia, la velocità con cui sferruzzano la fanno dimenticare. Da sempre la sua passione è l'uncinetto e il lavoro a maglia.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Como, nonna Emilia da record: spegne 107 candeline Notizie correlate Città di Castello in festa, nonna Gina spegne 100 candelineDue figli e quattordici fra nipoti e pronipoti, l'amore per la famiglia e per i viaggi. Festa grande ad Atena Lucana: nonna Francesca spegne 100 candelineIl sindaco, Luigi Vertucci, e l’amministrazione comunale hanno voluto porgere a nonna Francesca gli auguri a nome di tutta la comunità Atena Lucana...