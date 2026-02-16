Città di Castello in festa nonna Gina spegne 100 candeline

Gina Prosperi, cittadina di Città di Castello, ha spento 100 candeline domenica, perché ha raggiunto un secolo di vita. La festa è stata grande, con due figli, quattordici nipoti e pronipoti che l’hanno circondata con affetto. Gina ha dedicato la sua vita ai viaggi e alla famiglia, accumulando ricordi e esperienze che oggi condivide con tutti i suoi cari. La sua casa si è riempita di sorrisi e di fotografie di avventure passate, mentre i presenti le hanno fatto gli auguri con entusiasmo e tanta gioia.

Due figli e quattordici fra nipoti e pronipoti, l'amore per la famiglia e per i viaggi. Una vita intensa quella di Gina Prosperi che nella sua Città di Castello ha festeggiato un compleanno speciale, spegnendo ben 100 candeline. Nata 15 Febbraio 1926 in località Belvedere, Gina ha vissuto in famiglia insieme ai genitori e tre fratelli, superando le difficoltà della seconda guerra mondiale. Nel 1953 si è sposata con Pietro Valentini e ha formato la sua famiglia, con due figli, Sandro e Patrizia, crescendoli nonostante le difficoltà e con la voglia di tornare al lavoro per aiutare economicamente la famiglia.