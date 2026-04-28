Como 30enne denunciato per violenza sessuale dopo un’aggressione a una 23enne in centro città

A Como, la Polizia di Stato ha denunciato a piede libero un uomo di 30 anni, cittadino pakistano residente in città e con precedenti di polizia per furto, per violenza sessuale. L’indagine riguarda un’aggressione avvenuta in centro città, coinvolgendo una ragazza di 23 anni. La vicenda è stata oggetto di accertamenti da parte delle forze dell’ordine, che hanno identificato l’uomo come sospettato.

La Polizia di Stato di Como ha denunciato a piede libero per violenza sessuale un uomo di 30 anni, cittadino pakistano residente in città e regolare sul territorio nazionale, con precedenti di polizia per furto. L’intervento è scattato intorno alle 19.30 di ieri, quando una pattuglia della.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Violenza sessuale di gruppo a Cesena: 23enne abusata e filmata da 7 giovani a una festaCesena, 15 aprile 2026 – Una festa tra amici, un gruppo di giovani che fa uso di sostanze stupefacenti, e il drammatico epilogo della serata:... Brescia, rapina fallita in centro: arrestato 30enne dopo l’aggressione? Cosa sapere Arrestato 30enne dopo tentata rapina in via Fratelli Bronzetti a Brescia giovedì sera. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Maltrattamenti all’ex compagna, arrestato al confine con la Svizzera grazie ai sistemi di lettura targhe della dogana di Chiasso; Maltrattamenti in famiglia, arrestato dai carabinieri di Como trentenne dominicano; Aggressione allo spray urticante, la polizia di Como denuncia due persone; Violenza sulla compagna incinta: in carcere 30enne rintracciato dai Carabinieri. Como, approccio indesiderato e molesto: 30enne denunciatoSi tratta di un ragazzo pakistano residente in città, regolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia per furto ... laprovinciadicomo.it Como, molesta una donna ferma al passaggio a livello: denunciato per violenza sessualeLa Polizia di Stato di Como, nella serata di ieri, ha denunciato a piede libero per violenza sessuale, un 30enne pakistano, residente a Como, regolare sul territorio nazionale e con precedenti di poli ... comozero.it Como-Napoli, #DiLorenzo torna tra i convocati. #Vergara ci prova Gazzetta: "Antonio vuole esserci, altrimenti tornerà per il match in casa col Bologna. All'appello manca ancora #Neres: il brasiliano continua il recupero, difficile capire se rientrerà prima di fine s facebook Quanto hanno gasato i Zeta Como #KLresult x.com