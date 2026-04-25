Brescia rapina fallita in centro | arrestato 30enne dopo l’aggressione

A Brescia, nella zona di via Fratelli Bronzetti, un uomo di 30 anni è stato arrestato giovedì sera dopo aver tentato una rapina che non è andata a buon fine. L’individuo ha aggredito una persona, ma è stato fermato dalle forze dell’ordine poco dopo l’accaduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno eseguito l’arresto e sequestrato gli oggetti utilizzati durante l’episodio.

? Cosa sapere Arrestato 30enne dopo tentata rapina in via Fratelli Bronzetti a Brescia giovedì sera.. La vittima ferita è stata assistita in pronto soccorso dopo l'aggressione subita.. Un uomo di 30 anni è stato arrestato dalle Volanti della Polizia dopo aver aggredito una donna in via Fratelli Bronzetti a Brescia, nel cuore del centro cittadino, durante la serata di giovedì 23 aprile. L’episodio si è verificato intorno alle ore 21:00, in quel tratto di strada che collega via dei Mille a Corso Martiri. Secondo quanto emerso, il giovane di origine straniera ha sorpreso la vittima alle spalle, spingendola violentemente a terra con l’obiettivo di sottrarle la borsa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brescia, rapina fallita in centro: arrestato 30enne dopo l’aggressione Tabaccaio affronta un rapinatore armato di pistola Notizie correlate Milano: 30enne arrestato per rapina fallita, aggressioniUn trentenne italiano è stato arrestato a Milano per una serie di reati violenti commessi tra gennaio e marzo 2026. Napoli, rapina in pieno centro: arrestato 30enne dopo inseguimento. Tre feritiMomenti di tensione nella giornata di ieri in Corso Umberto I, nei pressi di Porta Nolana, dove un uomo è stato arrestato dalla Polizia Locale al...