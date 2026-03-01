Giovane accoltellato Boscagli | Non si può accettare che Lecco sia ostaggio della violenza Piazza | Città fuori controllo
Nella serata di sabato, in zona stazione a Lecco, un giovane di 20 anni è stato ferito con un coltello e si trova ora in ospedale in condizioni gravi. Le opposizioni di centrodestra hanno commentato l’accaduto criticando la situazione di sicurezza in città, mentre le autorità locali hanno espresso preoccupazione per l’incidente. La polizia sta indagando sul fatto che ha coinvolto l’intera comunità.
Dure critiche dalle opposizioni di centrodestra dopo il grave fatto di cronaca avvenuto sabato sera in zona stazione a Lecco dove un ventenne è stato accoltellato: ora il giovane si trova ricoverato in ospedale in gravi condizioni. I carabinieri hanno già arrestato il presunto responsabile. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
