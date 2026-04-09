Lecco cosa sta succedendo al Parco Kennedy | tra bagni distrutti e le critiche di Boscagli

Al Parco Kennedy di Lecco si sono verificati ripetuti atti di vandalismo che hanno lasciato tracce evidenti. Il pavimento è ricoperto di detriti, i pannelli sono stati divelti e le tubature sono rimaste a vista. La casetta dei servizi, chiamata Eunice Kennedy Shriver, si presenta in condizioni di abbandono, con evidenti segni di incuria e di uso improprio come rifugio. La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità e dei residenti.

Il pavimento disseminato di detriti, i pannelli divelta, le tubature a vista. La casetta dei servizi del parco Eunice Kennedy Shriver, si presenta così: una stanza che racconta mesi di incuria e vandalismi, con i segni di chi ha usato quegli spazi come rifugio e di chi, invece, li ha. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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