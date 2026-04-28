Commemorato Pedenovi ucciso da Prima Linea Sala | Attenti al linguaggio aggressivo ecco cosa rischiamo

A Milano si è tenuta martedì 28 aprile una cerimonia per ricordare Enrico Pedenovi, consigliere provinciale del Movimento sociale italiano, assassinato nel 1976 da membri di Prima Linea. La commemorazione si è svolta in un contesto pubblico, con interventi che hanno richiamato l’attenzione sull’uso di un linguaggio aggressivo, sottolineando i rischi associati a certi toni nel dibattito pubblico.

Si è svolta a Milano, martedì 28 aprile, la commemorazione di Enrico Pedenovi, consigliere provinciale del Msi (Movimento sociale italiano) ucciso nel 1976 da militanti di Prima Linea. La cerimonia si è svolta a Palazzo Isimbardi, sede dell'ex provincia, alla presenza tra gli altri del sindaco di.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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