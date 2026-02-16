I ladri vestiti da runner che svaligiano le abitazioni Ecco a cosa stare attenti

Due ladri travestiti da runner sono stati avvistati mentre minacciavano un residente nel quartiere di San Giovanni, bloccando la strada con un'auto parcheggiata e dando il tempo ai complici di svaligiare una casa vicina. Un dettaglio che fa capire quanto siano organizzate queste incursioni notturne.

E' successo alcuni giorni fa a San Secondo: "Se doveste vedere un rider sospetto percorrere più volte di corsa un tratto di strada in pochi minuti, date l'allarme" Un bandito, vestito da runner, che fa da 'palo' per permettere ai complici di entrare all'interno delle abitazioni per svaligiarle. Succede a San Secondo dove, alcuni giorni fa, è stata svaligiata una villa, con una nuova tecnica. Ne parla il sindaco di Sorbolo Mezzani Nicola Cesari. "Una banda di delinquenti - sottolinea il primo cittadino - ha svaligiato una villa nel comune della bassa parmense adottando una tecnica davvero infame.