Comitati di zona su viale Repubblica | La sindaca non ci ha ascoltati

Un gruppo di cittadini ha espresso insoddisfazione riguardo alla recente introduzione del senso unico su viale della Repubblica. I residenti avevano richiesto un incontro con le autorità un mese fa per discutere della questione, ma non hanno ricevuto nessuna risposta. I comitati di zona si sono detti delusi dal fatto che la sindaca non abbia ascoltato le loro richieste e si sono opposti alla modifica del senso di marcia della strada.

Tutti contro il senso unico di via della Repubblica: "Abbiamo chiesto un incontro per parlarne un mese fa, non abbiamo ricevuto risposta". Fronte compatto dei quattro Comitati di zona arcolani, presieduti da Carlo Gregorini, Maurizio Melis, Alessandro Bongiorno e Sandro Pratesi: "Esprimiamo profondo rammarico per non aver ottenuto un ottenuto, riteniamo che il benessere della comunità non possa essere calato dall’alto ma debba passare attraverso l’ascolto di chi vive il quartiere ogni giorno". E’ la replica alla difesa che la sindaca ha fatto del mantenimento del sendo unico fin quando – ma sarà necessario attendere alcuni anni – verrà risistemata la viabilità dell’intera zona.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Comitati di zona su viale Repubblica: "La sindaca non ci ha ascoltati" Notizie correlate Zona 30 su viale Le Corbusier, la proposta che divide. Botta e risposta tra Ciolfi e Di CoccoPresentata in commissione Trasporti e Viabilità è stata duramente criticata dalla capogruppo del M5s: “L’ennesima persa dell’assessore”. I danneggiati da vaccino anti-Covid in audizione: “Noi, traditi dalle istituzioni. Solo FdI ci ha ascoltati”La testimonianza di Federica Angelini, del Comitato Ascoltami: "Solo FdI ci ha dato la possibilità di parlare pubblicamente di questa enorme tragedia. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Comitati di zona su viale Repubblica: La sindaca non ci ha ascoltati; Ecco perchè i comitati di quartiere porteranno vantaggi alla città; Comitati d’area, svolta a Riccione: nuova disciplina e più peso ai territori; Territori fragili, presentata in Regione l'Unione dei comitati. Giani: Bisogno di dialogo e confronto. Inchiesta urbanistica su piazza Aspromonte, il Comune contro i comitati: Noi la vera parte offesaLa replica di Veronica Dini che difende i comitati che si sono costituiti parte civile: Il Comune può subentrare ai cittadini che si sono costituiti parte ... milano.repubblica.it I comitati dal prefetto: Serve una rotatoria nella zona di SantomatoUna rotatoria a Santomato, all’incrocio tra via provinciale Montalese e la via della Chiesa, poco prima del tratto alberato dove si trova anche il circolo Arci. E’ questa la proposta del comitato di ... lanazione.it Eletti portavoce e referenti dei comitati di quartiere di #Malnate L'articolo: https://www.malpensa24.it/malnate-eletti-comitati-quartiere/ - facebook.com facebook 25/4/26.Appuntamento al 10/5 per rinnovare i Comitati di frazione di Cavanella-Cavana, S.Anna-Ca'Lino-IsolaVerde, Ca'Bianca-Ca'Pasqua, Valli-Piovini:chiamati alle urne 6.533 abitanti per votare 55 candidati. 4 anni fa votò il 15%: si spera in una maggiore a x.com