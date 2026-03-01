Zona 30 su viale Le Corbusier la proposta che divide Botta e risposta tra Ciolfi e Di Cocco

Su Viale Le Corbusier a Latina, la proposta di istituire una Zona 30 ha generato un acceso confronto tra i rappresentanti dell’opposizione e della maggioranza. La questione ha portato a un reciproco scambio di opinioni, mentre la maggioranza si confronta anche con tensioni interne. La discussione si svolge in un contesto di divisioni politiche e di dibattiti pubblici sulla sicurezza e la viabilità.

Presentata in commissione Trasporti e Viabilità è stata duramente criticata dalla capogruppo del M5s: "L'ennesima persa dell'assessore". La replica di Di Cocco: "Proposta necessaria per correggere gli errori del passato" La proposta di istituzione della Zona 30 su Viale Le Corbusier a Latina apre le porte a un nuovo botta e risposta tra opposizione e maggioranza, quest'ultima già alle prese con le tensioni interne. Questa volta lo scontro è tra la capogruppo del M5S, Maria Grazia Ciolfi, e l'assessore alla Viabilità Gianluca Di Cocco. Al centro appunto la proposta presentata in commissione Trasporti e Viabilità di far diventare viale Le Corbusier Zona 30, definita appunto da Ciolfi, "l'ennesima perla" dell'assessore Di Cocco.