Il Comicon Napoli 2026 si appresta a partire, con tutte le strutture e le iniziative già organizzate. L’evento, considerato il più importante nel settore nerd della città, si svolgerà nelle prossime settimane e coinvolgerà numerosi espositori, autori e appassionati. Sono state annunciate le date ufficiali e il programma delle attività, che includeranno mostre, incontri e workshop dedicati a fumetti, videogiochi e cultura pop.

Ormai è tutto pronto per l’evento nerd più atteso di Napoli, e voi vi raccontiamo tutti i dettagli che dovete sapere. Quanto manca a COMICON Napoli 2026? Ormai davvero pochissimo e noi siamo emozionatissimi come la prima volta! Adesso, però, che è arrivato il momento di intraprendere quest’avventura ed esplorare la giungle colorata del festival, non possiamo partire senza la mappa ufficiale di COMICON. Scoprite tutte le aree a tema della Mostra d’Oltremare e tutte le novità di quest’anno per partire ad esplorare questa XXVI edizione. Ma prima, un po’ di informazioni importanti da tenere a mente per partecipare all’evento: Il festival avrà luogo alla Mostra d’Oltremare dal 30 aprile al 3 maggio e sarà accessibile dalle ore 10:00 alle ore 19:00.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Comicon Napoli 2026 è pronta per iniziare( e noi abbiamo tutti i dettagli dell’evento)

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