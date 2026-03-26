Oggi si è tenuta una conferenza nella sala ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, in occasione delle celebrazioni del Giorno del Ricordo 2026. L'incontro ha affrontato temi come il confine orientale, le Olimpiadi e lo sport, coinvolgendo rappresentanti istituzionali e relatori. L'evento si inserisce nel programma di commemorazione dedicato alla memoria storica e alle vicende legate a quel periodo.

Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, nell'ambito delle celebrazioni del Giorno del Ricordo 2026, si è tenuta la conferenza istituzionale ‘Il confine orientale, le Olimpiadi e lo sport', con gli interventi del professor Davide Rossi, docente dell'Università degli Studi di Trieste, e di Abdon Pamich, campione olimpico ed esule fiumano. Con queste parole, il Vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Francesco Rucco (FdI), ha aperto la conferenza, portando anche i saluti del Presidente del Consiglio, Luca Zaia. “Ma fermarsi qui significherebbe non cogliere fino in fondo il valore della figura di Pamich – ha chiarito il Vicepresidente - Perché Abdon è anche, e soprattutto, un testimone di una delle pagine più dolorose della nostra storia nazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Giorno del Ricordo 2026. Conferenza istituzionale ‘Il confine orientale, le Olimpiadi e lo sport'

Articoli correlati

L'appuntamento dell'Archivio di Stato nel Giorno del ricordo: "Le diverse tragedie del confine orientale. Guerra, foibe ed esodo"In occasione del “Giorno del Ricordo”, l’Archivio di Stato di Chieti promuove un’iniziativa rivolta alla cittadinanza, agli studenti e al mondo della...

Maranello celebra il Giorno del ricordo, la conferenza “Spine di confine” in bibliotecaMaranello celebra il Giorno del Ricordo, la commemorazione civile nazionale che ricorda i massacri delle foibe e l’esodo giuliano dalmata.

Aggiornamenti e notizie su Comunicato Stampa

Temi più discussi: Foibe: FLC CGIL, grave 'lista nera' scuole, Valditara prenda le distanze; Comunicato stampa: Focus procedure ricognizione danni con Sindaci ed enti per emergenza meteo; Consiglio dei Ministri n. 165; Il comunicato della Federazione nazionale stampa italiana in vista dello sciopero del 27 marzo.

Comunicato Stampa: Giorno del RicordoIl Giorno del Ricordo, domani 10 febbraio, è la data in cui l'Italia sceglie di guardare in faccia una tragedia per troppo tempo relegata ai margini: le foibe e l'Esodo giuliano-dalmata. È un dovere ... iltempo.it

Comunicato Stampa: Giorno della MemoriaPresidente Zaia in Ghetto a Venezia con una rappresentanza del Consiglio VenetoEssere oggi nel Ghetto di Venezia, insieme ai Consiglieri regionali del Veneto, significa assumersi una responsabilità che va oltre la commemorazione. Qui la Memoria non è solo ricordo: è coscienza, ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Il comunicato stampa dei Carabinieri Nella serata del 24 marzo 2026, i Carabinieri sono intervenuti in Piazzale Europa a Bedizzole, eseguendo uno sgombero a seguito di un’occupazione abusiva di un immobile. L’operazione, avviata dopo la denuncia del - facebook.com facebook

COMUNICATO STAMPA Il sesso e gli italiani, sperimentare sì ma meglio se in una relazione stabile x.com