Al Comicon 2026 a Napoli, in programma dal 30 aprile, sarà presentato un nuovo gioco da tavolo sviluppato da designer palestinesi. Il gioco si concentra sulla vita quotidiana nella Striscia di Gaza, offrendo ai partecipanti un’esperienza che riproduce alcuni aspetti della realtà locale. L’evento fa parte del programma Pop Wave e mira a portare l’attenzione su questa regione attraverso un’attività interattiva e artistica.

? Cosa sapere Il Comicon 2026 a Napoli ospiterà il programma Pop Wave dal 30 aprile.. Designer palestinesi presenteranno un gioco da tavolo sulla realtà quotidiana della Striscia di Gaza.. Dal 30 aprile al 3 maggio la Mostra d’Oltremare di Napoli ospiterà il Comicon 2026, un evento che quest’anno ha deciso di integrare la realtà geopolitica attraverso il programma Pop Wave – COMICON for Palestine. La direzione artistica del festival, guidata da Matteo Stefanelli, ha delineato un percorso che unisce l’intrattenimento alla riflessione sociale, rendendo l’attualità parte integrante della manifestazione. Oltre alla presenza di Makoto Yukimura, autore di Vinland Saga — opera che narra le guerre vichinghe trasformandole in una riflessione sul pacifismo — il Comicon dedicherà uno spazio specifico al mondo arabo e alla questione palestinese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Comicon 2026: il gioco da tavolo che racconta la realtà di Gaza

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