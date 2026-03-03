Origin Story, il gioco da tavolo dedicato ai supereroi, è ora disponibile nei negozi italiani. Si tratta di un titolo che permette ai giocatori di esplorare le proprie origini e di creare le proprie storie di supereroi. Il gioco si basa su carte e meccaniche che coinvolgono i partecipanti in un percorso di scoperta delle proprie capacità e identità. La confezione include vari elementi per personalizzare le avventure.

Origin Story è finalmente sbarcato sugli scaffali dei negozi italiani, portando con sé l’eco delle origini dei nostri personaggi preferiti nei fumetti. Pubblicato da Ghenos Games e ideato dal celebre Jamey Stegmaier insieme a Pete Wissinger, questo titolo per 1-5 persone dai 14 anni in su, promette un’esperienza narrativa e strategica avvincente, capace di appassionare sia i fan dei giochi di carte sia gli amanti delle storie di supereroi. Una partita dovrebbe durare circa 45 minuti. Origin Story – Ambientazione & contenuto. Origin Story è un gioco di carte ispirato al mondo dei fumetti supereroistici e alle classiche storie di formazione di eroi e villain: ogni partita rappresenta la nascita e l’evoluzione di un personaggio, dalle prime manifestazioni dei poteri fino alla rivelazione finale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Origin Story, la recensione del gioco da tavolo: il supereroe che è in te!

