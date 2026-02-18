Studenti tra fotovoltaico idrogeno e spazio | al Fulcieri la Energy Week la settimana che guarda al futuro

Gli studenti del Fulcieri partecipano alla Energy Week, una settimana dedicata alle tecnologie energetiche innovative. Durante l’evento, i ragazzi esplorano progetti sui pannelli solari, sistemi a idrogeno e tecnologia spaziale, tra dimostrazioni pratiche e laboratori interattivi. Un esempio concreto è il campo fotovoltaico installato nel cortile della scuola, che permette agli studenti di misurare direttamente l’efficienza degli impianti.

La "Energy Week", svoltasi nel corso dell'anno scolastico 2025-26, ha trasformato la scuola e il territorio forlivese in un grande laboratorio a cielo aperto Non solo banchi e lavagne, ma termocamere, campi fotovoltaici, misure sperimentali e ingegneria aerospaziale. È stata una settimana all'insegna della scienza applicata e della consapevolezza ambientale quella appena trascorsa per gli studenti della classe 2° Transizione ecologica e digitale (Tred) del liceo scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli.La "Energy Week", svoltasi nel corso dell'anno scolastico 2025-26, ha trasformato la scuola e il territorio forlivese in un grande laboratorio a cielo aperto, con l'obiettivo ambizioso di formare cittadini consapevoli e i futuri professionisti del settore energetico.

