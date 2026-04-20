asd Morbido arioso scalato in maniera decisa e con punte pettinate verso l' interno | il nuovo taglio di Gigi Hadid è una rivisitazione del butterfly cut anni ' 70

Il nuovo taglio di capelli di Gigi Hadid, descritto come morbido e arioso, presenta uno scalato deciso con punte pettinate verso l’interno. Si tratta di una rivisitazione del butterfly cut degli anni Settanta. Per l’estate si cercano soluzioni di capelli lunghi, e uno stile che sta guadagnando attenzione è il “C cut” ideato da Dimitris Giannetos, hairstylist di celebrità americane.

C ercasi tagli di capelli lunghi (bellissimi) per l’estate sempre più vicina. Un’ispirazione assolutamente da considerare è il “C cut” firmato da Dimitris Giannetos, hairstylist delle grandi star americane, per la modella Gigi Hadid. Tornata al suo luminoso honey blonde dopo una parentesi castana, la top model californiana ha sfoggiato il suo nuovo taglio vaporoso e dal mood anni Novanta su Instagram. S Gigi Hadid, nuovo anno nuovo look: addio biondo, benvenuto “matte black” X Il taglio di capelli lungo scalato di Gigi Hadid. Il nuovo tglio lungo è un’evoluzione contemporanea del butterfly cut di tre decenni fa, resa più sofisticata e portabile da una serie di accorgimenti tecnici e sartoriali.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - asd Morbido, arioso, scalato in maniera decisa e con punte pettinate verso l'interno: il nuovo taglio di Gigi Hadid è una rivisitazione del butterfly cut anni '70 Notizie correlate Butterfly cut con frangia, le ispirazioni da star del taglio effetto leggerezza del momentoDel resto, lo abbiamo detto anche qui: stili effetto leggerezza domineranno la scena hair in questo 2026, comprese le frange, che diventano... Leggi anche: Gigi Hadid come non l’abbiamo mai vista: con il pixie cut firmato Miu Miu