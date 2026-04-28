La guerra in Medio Oriente sta influenzando le rotte di approvvigionamento energetico della Cina, che si sta adattando alle nuove dinamiche. Attualmente, la Cina importa energia da paesi come Russia, Indonesia e Australia, ma con gli sviluppi nel conflitto, le fonti e i percorsi di approvvigionamento potrebbero subire variazioni significative. Questa situazione sta portando a una ridefinizione delle strategie di approvvigionamento energetico del paese asiatico.

Con il blocco a intermittenza dello Stretto di Hormuz, Pechino si affida a nuovi fornitori come Indonesia e Australia. E per evitare una eccessiva dipendenza da Mosca, tratta con il Turkmenistan. Il punto. Russia, Indonesia, Australia. Con la guerra in Medio Oriente, la Cina sta riscrivendo la mappa delle sue importazioni di energia. Pechino sta riducendo l’esposizione dall’Iran e dai Paesi del Golfo, che insieme rappresentavano sin qui il 45 per cento delle sue importazioni totali di petrolio. A marzo, cioè dopo l’inizio del conflitto di Stati Uniti e Israele contro Teheran, gli acquisti di greggio dal Medio Oriente sono crollati del 25 per cento.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Come la guerra in Iran cambia la mappa energetica della Cina

Iran, USA, Israele: come siamo arrivati alla guerra e cosa può succedere adesso

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