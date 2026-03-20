Il direttore dell’Agenzia internazionale per l’energia ha dichiarato che la guerra in Iran rappresenta la minaccia più grande alla sicurezza energetica globale mai registrata. In un’intervista al Financial Times, Birol ha sottolineato come questa situazione si configuri come una delle crisi più gravi del settore. La dichiarazione mette in evidenza l’impatto potenziale di questo conflitto sulla stabilità delle forniture mondiali di energia.

La guerra in Iran è “la più grande minaccia alla sicurezza energetica globale della storia”. Lo ha affermato il direttore dell’Agenzia internazionale per l’energia (Aie), Fatih Birol, in un’intervista al Financial Times. Di fronte all’ impennata dei prezzi del petrolio, per via dello stop alla logistica e alla produzione a causa della guerra, l’ Aie è anche corsa ai ripari. I 32 Paesi membri dell’organizzazione hanno concordato all’unanimità di mettere a disposizione del mercato 400 milioni di barili di petrolio dalle loro riserve di emergenza. Ci vorrà del tempo – ha proseguito Birol – “per ripristinare l’approvvigionamento di petrolio e gas “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Birol (Aie): “La guerra è la minaccia energetica più grande della storia”

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