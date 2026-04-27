Red Bull svela il reale vantaggio del motore Mercedes nella F1 2026 | le stime interne per l'ADUO

Nel dibattito sull'ADUO, Red Bull ha rivelato le proprie stime interne riguardo alle prestazioni del motore Mercedes nella stagione 2026 di Formula 1. Laurent Mekies, direttore sportivo, ha dichiarato che l'azienda non considera il proprio motore il migliore, indicando invece Mercedes come il punto di riferimento. Le valutazioni interne suggerirebbero un vantaggio di almeno tre decimi al giro per il motore tedesco rispetto ai concorrenti.

Nel pieno della battaglia politica sull'ADUO, Laurent Mekies respinge l'idea che Red Bull abbia il miglior motore della F1 2026 e indica Mercedes come riferimento: secondo le stime interne il vantaggio sarebbe di almeno tre decimi al giro.🔗 Leggi su Fanpage.it

Red Bull DENUNCIA manovra SPORCA della Mercedes alla FIA e SCATENA una GUERRA TOTALE in F1!

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