come de rossi ha salvato il genoa

Un anno e mezzo fa, i tifosi del Genoa avevano assistito alla fine dell’esperienza di un ex calciatore con la Roma, lasciando un’ombra sulla sua carriera da allenatore. Ora, con il match al Ferraris, si è riacceso l’interesse intorno a lui, che ha avuto un ruolo decisivo nel risollevare le sorti della squadra. La presenza e le scelte fatte durante la partita hanno attirato l’attenzione di tutti gli appassionati.

Daniele De Rossi, con il Genoa e con il Ferraris, aveva lasciato un conto in sospeso: erano stati proprio i rossoblù, un anno e mezzo fa, a scrivere la parola fine sulla sua esperienza da allenatore della Roma. Per la precisione, un colpo di testa di Koni De Winter, che a recupero inoltrato aveva regalato il pareggio al "Grifone" al termine di una partita in cui la Roma si era portata avanti con Dovbyk. De Rossi non solo aveva subito l’1-1 in extremis ma aveva anche ricevuto anche un’espulsione un po' severa. Poco prima del pari, infatti, aveva protestato con l’arbitro Giua per un fallo non fischiato su Pellegrini, e per questo aveva ricevuto un secondo cartellino giallo.🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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Conferenza stampa | De Rossi dopo Genoa-Inter 14/12/2025

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