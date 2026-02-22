Genoa De Rossi a DAZN prima del Torino | Dovremo avere coraggio Baldanzi? Lo conosco ha voglia Mi ha dimostrato questa cosa
Daniele De Rossi ha commentato su DAZN prima della partita contro il Torino, sottolineando l'importanza di giocare con coraggio. Ha detto che la squadra deve affrontare la sfida con determinazione e ha parlato di Baldanzi, affermando di conoscerlo e di apprezzarne la voglia di migliorare. De Rossi ha anche spiegato che la squadra sta lavorando per mettere in campo le proprie forze e ha insistito sull’importanza di affrontare il match con lucidità.
Genoa, Baldanzi svela: «Voglio convincere il club a riscattarmi! Non è stato un passo indietro, ecco cosa è successo a Roma. De Rossi ha sempre la stessa fame»Tommaso Baldanzi ha spiegato di voler convincere il Genoa a riscattarlo, dopo il prestito dalla Roma.
De Rossi soddisfatto dopo Cremonese Genoa: «Baldanzi ha dato segnali importanti, Bijlow un portiere completo»Daniele De Rossi si mostra soddisfatto dopo il match tra Cremonese e Genoa, disputato domenica, perché Baldanzi ha mostrato qualità evidenti e Bijlow si è distinto come un portiere affidabile.
Genoa, De Rossi: Baldanzi non ha ancora i 90 minuti, Messias è un'arma importanteDaniele De Rossi, tecnico del Genoa, ha parlato così ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida col Torino: La partita va intrepretata con coraggio, sapendo che loro hanno grande qualità davanti ... msn.com
Fermento De Rossi: contro il Torino sboccia il suo Genoa 2.0Probabile un maggior minutaggio per Baldanzi e Amorim. Malinovskyi e Messias danno garanzie, Frendrup è prezioso: per DDR un ventaglio di scelte mai così ampio ... primocanale.it
De Rossi prima di Genoa-Torino: "Se al 90' stiamo 0-0 non mando il portiere a saltare di testa" - facebook.com facebook