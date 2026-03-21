Il tecnico dell'Udinese ha commentato la partita sottolineando che la squadra è stata fortunata e ha riconosciuto il grande impegno del Genoa, che ha messo in difficoltà i friulani. Ha anche aggiunto di aver fatto i complimenti a De Rossi e ha spiegato che la squadra ha sofferto e resistito fino a segnare due gol, confermando che questo è il calcio.

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© Calcionews24.com - Udinese, Runjaic: «Siamo stati fortunati, mi sono congratulato con De Rossi, il Genoa ci ha messo in grande difficoltà»

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