Due ladri d' auto colti sul fatto dai carabinieri mentre tentavano di partire a spinta

Da cataniatoday.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I movimenti sospetti dei due pregiudicati, ora ai domiciliari, non sono sfuggiti ai carabinieri che sono subito intervenuti, recuperando l'utilitaria e restituendola al proprietario I carabinieri della stazione di Giarre hanno arrestato due giarresi di 20 e 32anni, già noti alle forze dell’ordine per altre vicende giudiziarie, con l'accusa di furto aggravato in concorso. I militari dell’Arma, mentre passavano in via Callipoli all’altezza dell’incrocio con via Teatro, hanno visto arrivare un’utilitaria che, a fari spenti, procedeva lentamente. Immediatamente dopo è sceso un uomo che, spingendo l’auto, la seguiva poi a piedi. Considerata la circostanza anomala, i carabinieri hanno deciso di seguire la direzione della vettura. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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