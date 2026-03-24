Due ladri d' auto colti sul fatto dai carabinieri mentre tentavano di partire a spinta

I movimenti sospetti dei due pregiudicati, ora ai domiciliari, non sono sfuggiti ai carabinieri che sono subito intervenuti, recuperando l'utilitaria e restituendola al proprietario I carabinieri della stazione di Giarre hanno arrestato due giarresi di 20 e 32anni, già noti alle forze dell’ordine per altre vicende giudiziarie, con l'accusa di furto aggravato in concorso. I militari dell’Arma, mentre passavano in via Callipoli all’altezza dell’incrocio con via Teatro, hanno visto arrivare un’utilitaria che, a fari spenti, procedeva lentamente. Immediatamente dopo è sceso un uomo che, spingendo l’auto, la seguiva poi a piedi. Considerata la circostanza anomala, i carabinieri hanno deciso di seguire la direzione della vettura. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Articoli correlati

Ancora furti di rame in città, due ladri colti sul fatto e arrestati a LibrinoLa questura di Catania ha rafforzato in tutto il territorio i servizi di controllo per prevenire e contrastare il fenomeno dei furti di cavi di rame.

Colti sul fatto mentre spacciano, due arresti nel centro storicoContinuano i controlli e gli arresti per contrastare lo spaccio nel centro storico.

Contenuti utili per approfondire Due ladri

Temi più discussi: Ladri d'auto incastrati dalle telecamere: 2 denunciati; Aprilia, arrestati due presunti ladri d’auto: recuperati veicoli rubati; L’idraulico e due ristoratori bolognesi ladri di auto: indagati per il furto di Audi a San Lazzaro; Presi i ladri seriali sulle auto nei parcheggi dei supermercati.

Ladri d’auto sorpresi dai carabinieri, due arrestiI Carabinieri della stazione di Giarre, al termine di un intervento su strada al volo hanno arrestato due giarresi di 20 e 32anni, già noti alle Forze dell’Ordine per pregresse vicende giudiziarie, ... grandangoloagrigento.it

L’idraulico e due ristoratori bolognesi ladri di auto: indagati per il furto di Audi a San LazzaroLa notte del 3 luglio 2025 avevano rubato due macchine di grossa cilindrata e uno scooter in una carrozzeria, poi altri due colpi falliti. I carabinieri hanno ... bologna.repubblica.it

Due #ladri incappucciati assaltano col piccone la #tabaccheria a Baggiovara, ma vengono scoperti e scappano x.com

+++ DUE DISTRIBUTORI DI BENZINA ASSALTATI DAI LADRI +++ Leggi qui -- > https://shorturl.at/r8llD - facebook.com facebook