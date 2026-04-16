La quarta stagione di The White Lotus sarà presentata al Festival di Cannes, portando la serie in una nuova ambientazione sulla Costa Azzurra. La produzione si svolgerà in una località nota per il suo lusso e la sua fama cinematografica. La serie, nota per esplorare segreti e dinamiche tra i personaggi, si svolgerà in un contesto di grande prestigio e visibilità internazionale. La presentazione è prevista durante il festival, in una sezione dedicata alle anteprime televisive.

La quarta stagione di The White Lotus si prepara a conquistare il pubblico con una nuova ambientazione d’eccezione: il Festival di Cannes. Dopo aver esplorato scenari iconici come Hawaii, Sicilia e Thailandia, la serie ideata da Mike White sceglie la Costa Azzurra per raccontare un nuovo capitolo fatto di lusso, relazioni complesse e tensioni sottili. Cannes come palcoscenico perfetto. La nuova stagione sarà ambientata durante il celebre festival cinematografico, trasformando la Croisette in un set naturale per le dinamiche tipiche della serie. Tra red carpet, hotel esclusivi e feste private, i protagonisti si muoveranno in un contesto dove apparenza e ambizione si intrecciano continuamente.🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - The White Lotus 4 arriva a Cannes: la nuova stagione tra lusso, cinema e segreti sulla Costa Azzurra

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Sono iniziate le riprese della quarta stagione di The White Lotus di Mike White. Il set si svolgerà tra Cannes, St. Tropez e Principato di Monaco. La stagione seguirà le vicende di un nuovo gruppo di ospiti e impiegati dell’hotel White Lotus, nel corso di un soggi x.com