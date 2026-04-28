Colpisce un dipendente di Ovs con le stampelle | arrestato per tentata rapina

Un uomo di 41 anni, di origini moldave e residente in città, è stato arrestato dai carabinieri del Radiomobile di Padova mentre tentava di sottrarre merce senza passarla alla cassa. L’uomo, che si muoveva con le stampelle, è stato fermato in flagranza di reato e portato in caserma. È già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia.

Voleva fare "acquisti" senza passare dalla cassa, ma si è cacciato in un mare di guai. I carabinieri del Radiomobile di Padova coordinati dal tenente Luca Capogna hanno arrestato in flagranza di reato un 41enne moldavo, residente in città e già noto alle forze dell’ordine per vari reati, ritenuto.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Tentata rapina in centro, arrestato 18enne, le vittime due agenti fuori servizioTentano una rapina nel cuore del centro storico, ma scelgono le vittime sbagliate: tra i tre uomini avvicinati c’erano infatti un agente della... Prato: rapina tentata alle Poste in centro. Arrestato 53enne camuffato con cappello e occhiali scuriPRATO – Arrestato in flagranza di reato un cinquantatreenne italiano, residente a Prato, per aver tentato una rapina aggravata all’interno... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Colpisce un dipendente di Ovs con le stampelle: arrestato per tentata rapina; Milano, colpisce con un martello un dipendente Atm durante un controllo alla stazione del metrò Lotto: arrestato 32enne; Colpisce il capo con un pezzo di carne e viene licenziata. Ma è illegittimo: dipendente risarcita con 75mila euro; Mio padre sta male, non può aspettare, donna colpisce infermiere con un bastone: denunciata. Colpisce un dipendente di Ovs con le stampelle: arrestato per tentata rapinaIeri 27 aprile in pieno centro a Padova un moldavo di 41 anni è entrato nel noto negozio cercando di asportare della refurtiva. Per guadagnarsi la fuga non ha esitato ad aggredire uno dei responsabili ... padovaoggi.it Colpisce il capo con un pezzo di carne e viene licenziata. Ma è illegittimo: dipendente risarcita con 75mila euroDopo 25 anni di servizio impeccabile e una stima tale da spingere duemila clienti a firmare una petizione in suo favore, Floriana Fraboni era stata allontanata dal suo posto di lavoro per un ... ilmattino.it Castelfranco Veneto | Cade una pianta e lo colpisce alla schiena: grave 71enne - facebook.com facebook Colpisce oltre 6 milioni di italiani, soprattutto donne, e impatta profondamente sulla qualità della vita. Dalla diagnosi alle nuove terapie, fino ai casi più complessi come gravidanza e FIVET: il punto con gli esperti del Centro Cefalee della Donna di Torino x.com