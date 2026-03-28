Prato | rapina tentata alle Poste in centro Arrestato 53enne camuffato con cappello e occhiali scuri

Un uomo di 53 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver cercato di rapinare l’ufficio postale centrale di via Arcivescovo Martini a Prato. L’uomo, che indossava cappello e occhiali scuri, è stato fermato mentre tentava di mettere in atto la rapina aggravata. L’intervento delle forze dell’ordine si è verificato immediatamente, impedendo il furto.

PRATO – Arrestato in flagranza di reato un cinquantatreenne italiano, residente a Prato, per aver tentato una rapina aggravata all’interno dell’ufficio postale centrale di via Arcivescovo Martini di Prato. Nel corso del successivo controllo, questi veniva trovato in possesso di un coltello da taglio e punta del genere vietato al trasporto, con lama di 15 cm di lunghezza, posto sotto sequestro. A seguito di richiesta di quest’ufficio il Giudice per le Indagini Preliminari di Prato ha applicato la misuradell’obbligo di dimora nel comune di Prato. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Prato: rapina tentata alle Poste in centro. Arrestato 53enne camuffato con cappello e occhiali scuri Articoli correlati Tentata rapina alle Poste di Gravina di Catania, arrestati tre pregiudicatiABBONATI A DAYITALIANEWS Il blitz della polizia durante il monitoraggio del territorio La polizia ha arrestato tre uomini di Catania, tutti con... Arrestato per tentata rapina e furti, nel mirino anche commerciante con 19mila euroRACALE – Si chiude il cerchio attorno a una serie di episodi criminosi che avevano destato preoccupazione nel comune di Racale lo scorso autunno. Una selezione di notizie su Prato rapina tentata alle Poste in... Discussioni sull' argomento La folle corsa dall'A1 al centro di Casalecchio, poi lo schianto; Tentata rapina aggravata all'ufficio postale, arrestato un uomo. Tentata rapina aggravata all'ufficio postale, arrestato un uomoNel tardo pomeriggio del 24 marzo è stato tratto in arresto in flagranza di reato, un 53enne italiano, residente a Prato, per aver tentato una rapina aggravata all’interno dell’ufficio postale central ... 055firenze.it Volto coperto e coltello per la rapina alle PostePRATO: L'uomo ha fatto irruzione nell'ufficio postale intimando ai cassieri di consegnare il denaro fra minacce e pugni al plexiglass di protezione ... toscanamedianews.it A Prato si consuma un vero e proprio terremoto societario che travalica i confini del calcio e arriva direttamente sul piano familiare e giudiziario - facebook.com facebook Prato, operazione “Legal trade”: sequestrate oltre 245 mila rocche di filati irregolari x.com