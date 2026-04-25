Spari durante il 25 aprile a Roma ferita una coppia dell' Anpi | i colpi esplosi da un uomo in motorino

Durante la Festa della Liberazione a Roma, si sono verificati degli spari che hanno ferito una coppia iscritta all'Anpi. I colpi sono stati esplosi da un uomo a bordo di un motorino. La coppia è stata soccorsa e trasportata in ospedale, mentre le forze dell'ordine stanno cercando di identificare il responsabile. L'episodio ha suscitato shock tra i presenti e l'intera zona è stata messa sotto osservazione.

Dai momenti di tensione alla paura: nel parco Schuster, a Roma, mentre sul palco erano in corso gli interventi dell’Anpi per chiudere la Festa della Liberazione del 25 aprile, un uomo in motorino ha esploso alcuni colpi di pistola proprio in direzione degli iscritti all’Associazione Nazionale dei Partigiani. Una coppia è stata raggiunta da piombini. Immediato l’intervento della polizia e dell’ambulanza, che ha medicato i coniugi che presentavano ferite. Spari durante la manifestazione del 25 aprile Si cerca una coppia a bordo di uno scooter Le altre tensioni a Roma e Milano Spari durante la manifestazione del 25 aprile Come riporta il...🔗 Leggi su Virgilio.it

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Momenti di paura durante i cortei per la Festa della Liberazione. La coppia è stata colpita da spari ad aria compressa esplosi da un uomo su scooter con casco integrale - facebook.com facebook