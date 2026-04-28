Venerdì 1 maggio si inaugura a Firenze la rassegna “Colori diversi”, un evento che si svolge presso le Murate. La manifestazione durerà diversi giorni e propone una serie di iniziative legate all’arte e alla cultura. La mostra coinvolge vari artisti e sarà visitabile fino a una data ancora da definire. L’ingresso è gratuito e l’evento è aperto al pubblico di tutte le età.

Firenze, 28 aprile 2026 – Si aprirà venerdì 1 maggio la rassegna “Colori diversi”, che già dal titolo promette pluralità e movimento. Fino a domenica 17 maggio, al Semiottagono delle Murate, la sesta edizione della rassegna artistica promossa da ArteBellariva APS offrirà una mostra collettiva intrecciata a musica, performance e incontri culturali di vario genere, con l’intento di riunire linguaggi espressivi differenti, facendoli convivere nello stesso spazio e mettendoli in dialogo con il pubblico. Un vero e proprio laboratorio aperto di sensibilità e visioni, in cui pittori, fotografi e scultori sono chiamati a costruire un percorso comune, capace di valorizzare le differenze senza smussarle, facendone anzi il motore stesso della rassegna.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Colori Diversi” per le Murate di Firenze

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