Firenze alle Murate tre mostre dedicate alle culture afrodiscendenti

A Firenze, alle Murate, si aprono tre mostre dedicate alle culture afro-discendenti. L’evento fa parte dell’undicesima edizione del Black History Month Florence, che punta a valorizzare le storie e le tradizioni delle comunità nere in Italia. Le esposizioni, tutte all’interno del MAD Murate Art District, sono state curate da BHMF e portano in mostra lavori di artisti diversi, tra cui la mostra “Black Body, Ancient City” di T. La visita alle mostre permette di scoprire un lato spesso poco conosciuto delle culture afro, attraverso immagini e opere che parlano di

Firenze, 11 febbraio 2026 - In occasione dell’undicesima edizione del Black History Month Florence, festival c he promuove le culture afro-discendenti nel contesto italiano, MAD Murate Art District, presenta Common Time, un programma espositivo a cura di BHMF che riunisce tre mostre: Black Body, Ancient City di T.J. Dedeaux-Norris, Triplet Consciousness di Heather Hart e William Demby. The Angel in the Death Cell, progetto di ricerca sviluppato da Black Archive Alliance. Le mostre, allestite dal 12 febbraio al 12 aprile 2026, sono realizzate da MAD Murate Art District in collaborazione con l’American Academy in Rome, con il sostegno di Regione Toscana – Bando ToscanaIncontemporanea 2025 – e il contributo di Fondazione CR Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, alle Murate tre mostre dedicate alle culture afrodiscendenti Approfondimenti su Firenze Murate Da San Salvi alle Murate. Visite ai musei e spettacoli Questa guida presenta un itinerario tra musei e spettacoli a Firenze, partendo da San Salvi fino alle Murate. Alle Murate arriva il Tiny Festival: danza contemporanea per i più piccoli Alle Murate si prepara il TINY Festival, un evento dedicato alla danza contemporanea per i più piccoli. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Firenze Murate Argomenti discussi: Black History Month Florence: mostre di Demby, Hart e Dedeaux-Norris al MAD Murate Art District; OGGI IN CITTÀ!. Black History Month Florence: tre mostre alle Murate celebrano la cultura afrodiscendenteIl progetto Common Time mette in relazione artisti e artiste con i materiali d’archivio dello scrittore William Demby ... intoscana.it Food Democracy HerWay: alle Murate una giornata per ripensare il cibo come dirittoCibo, democrazia, donne. Tre parole che raramente vengono tenute insieme e che invece saranno al centro di Food Democracy HerWay – Donne che nutrono il cambiamento, la giornata in programma giovedì 5 ... firenzetoday.it Nella giornata nazionale di prevenzione allo spreco alimentare, a Firenze, presso Murate Idea Park, si è tenuto Food Democracy HerWay, primo appuntamento di quello che vuole diventare un roadshow nazionale dedicato al futuro del food system vetrina.tos x.com Benvenuto Febbraio! Giorno 28 ritorneró dal vivo in un posto che ormai sento casa Sabato 28 Febbraio Miss Gabby & Mr Bana band live a Le Murate Caffè Letterario Firenze Salva la data e vieni a goderti il concerto che sarà una pura immersione musicale n - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.