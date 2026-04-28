Colonscopia prevenzione più efficace | premiato lo studio del Maggiore di Parma

Due ricercatori di un ospedale e dell’università di Parma hanno ricevuto un premio per uno studio sulla prevenzione delle malattie del colon-retto. Lo studio riguarda l’efficacia della colonscopia come metodo di screening e diagnosi precoce. L’indagine ha coinvolto le procedure e i risultati ottenuti in ambito gastroenterologico, contribuendo a migliorare le strategie di prevenzione. Il riconoscimento è stato assegnato per il contributo alla ricerca in questo settore medico.

Due ricercatori dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria e dell’Università di Parma si sono distinti per un importante risultato nel campo della ricerca gastroenterologica, ottenendo un riconoscimento di rilievo per uno studio dedicato alla prevenzione delle malattie del colon-retto.Gli autori.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate In arrivo nuova pillola per perdere peso: “Più efficace della semaglutide”. Lo studio su TheLancetLa nuova pillola orforglipron di Eli Lilly, appartenente alla classe degli agonisti non peptidici del recettore del GLP-1, si è dimostrata più... Celiachia e ormoni, diagnosi incrociate per una prevenzione più efficaceROMA (ITALPRESS) – In occasione della Giornata Mondiale degli Ormoni (24 aprile), promossa da ESE (European Society of Endocrinology) e supportata da...