Celiachia e ormoni diagnosi incrociate per una prevenzione più efficace

In occasione della Giornata Mondiale degli Ormoni, celebrata il 24 aprile, si è parlato di come i disturbi legati alla celiachia possano essere influenzati da squilibri ormonali. Studi recenti hanno evidenziato la necessità di approfondire le diagnosi incrociate tra queste patologie, con l’obiettivo di migliorare le strategie di prevenzione e di trattamento. La giornata ha coinvolto specialisti e ricercatori nel condividere dati e riflessioni su queste connessioni cliniche.

ROMA (ITALPRESS) – In occasione della Giornata Mondiale degli Ormoni (24 aprile), promossa da ESE (European Society of Endocrinology) e supportata da AME Associazione Medici Endocrinologi, si accende l’attenzione sull’importanza degli ormoni per la salute generale e sul ruolo centrale dell’endocrinologo nella prevenzione, diagnosi e gestione di numerose patologie. Gli ormoni regolano funzioni vitali fondamentali: metabolismo, crescita, fertilità, equilibrio energetico e risposta allo stress. Alterazioni anche minime del sistema endocrino possono avere un impatto significativo sulla qualità della vita, spesso con sintomi poco specifici o difficili da riconoscere.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Sepsi, uno studio condotto al San Donato apre nuove prospettive per una diagnosi più rapida ed efficaceArezzo, 11 febbraio 2026 – La sepsi è una risposta anomala e sproporzionata dell’organismo a un’infezione, nella maggior parte dei casi di origine... Celiachia, rivoluzione nella diagnosi: stop biopsia anche negli adulti e nuovi test più precisiCeliachia, cambia tutto: nuove linee guida e diagnosi più semplice La celiachia entra in una nuova fase. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Celiachia e Tiroide; Transglutaminasi e Celiachia - Anticorpi Anti-transglutaminasi. Celiachia e ormoni, diagnosi incrociate per una prevenzione più efficaceROMA (ITALPRESS) - In occasione della Giornata Mondiale degli Ormoni (24 aprile), promossa da ESE (European Society of Endocrinology) e supportata da AME Associazione Medici Endocrinologi, si accende ... gazzettadiparma.it Svolta per la celiachia: verso l’addio alla fastidiosa biopsia per la diagnosi (ma non per tutti) e nuovi test più precisiLa celiachia cambia diagnosi: verso l’addio alla biopsia negli adulti per gli esami del sangue, nuovi biomarcatori e screening nazionale. greenme.it Napoletani Gluten Free (Senza Glutine) - Celiachia - facebook.com facebook