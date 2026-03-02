In arrivo nuova pillola per perdere peso | Più efficace della semaglutide Lo studio su TheLancet

Eli Lilly ha presentato una nuova pillola chiamata orforglipron, che si distingue per essere più efficace della semaglutide nel controllo della glicemia e nella perdita di peso, secondo uno studio pubblicato su TheLancet. La molecola appartiene alla categoria degli agonisti non peptidici del recettore del GLP-1 e promette di rivoluzionare il trattamento delle persone che cercano di perdere peso.