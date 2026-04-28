Collisioni | Brahms vs Pink Floyd all' auditorium Sirena di Francavilla

All'auditorium Sirena di Francavilla si tiene il secondo appuntamento di Collisioni per il 2026, un progetto ideato da Identità Musicali Ets che mette a confronto musica classica e musica leggera. L’evento propone un confronto tra le composizioni di Brahms e i brani dei Pink Floyd, evidenziando le differenze tra i due generi. La serata si inserisce nella programmazione dedicata all’incontro tra stili musicali diversi.

Decondo appuntamento di Collisioni per il 2026, il progetto ideato da Identità Musicali Ets che esplora affinità e contrasti tra musica classica e musica leggera. Il nuovissimo scontro musicale è in programma venerdì 8 maggio, alle ore 21, nella cornice dell’auditorium Palazzo Sirena di.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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